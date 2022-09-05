Активисты Народного фронта и сотрудники Федерального казначейства помогли собрать в школу 12...

Активисты Народного фронта и сотрудники Федерального казначейства помогли собрать в школу 12 первоклассников, прибывших во Владимирскую область из ЛДНР.Подарки от общественников получили дети, проживающие в Селивановском и Гусь-Хрустальном районах. Здесь они и будут учиться. Тетради, карандаши, линейки, «стирашки». В каждом подарке – более 34 позиций. Представители президентского движения совместно с благотворительным фондом «Близкие люди» собрали канцтовары и для детей постарше: фломастеры, дневники, тетради в клетку, в линейку, чертежные инструменты, цветная бумага и многое другое.