Госинспекторами Управления Россельхознадзора по Владимирской области проведены выездные...

Госинспекторами Управления Россельхознадзора по Владимирской области проведены выездные обследования 17 земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью более 228 га, расположенных на территории Ковровского и Суздальского районов.Установлено, что территория только шести земельных участков, на ориентировочной площади 125,4 га, используется для сельскохозяйственного производства, сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Владимирской области.Остальная площадь обследуемых сельхозугодий, ориентировочной площадью 103 га, заросла древесно-кустарниковой растительностью, преимущественно сосной, березой (высотой 5-6 м), ивой (высотой от 2 м и выше), сорной растительностью разного видового состава (люпин многолистный, крапива двудомная, полынь обыкновенная, морковь дикая и др.). Также имеется подушка из сорных трав прошлогоднего вегетационного периода. Кроме того, на двух земельных участках были обнаружены стихийные свалки отходов производства и потребления, на общей площади 0,9 га.Выявленные факты являются признаками ненадлежащего исполнения правообладателями своих обязанностей в части проведения мероприятий по защите земель и охране почв, предусмотренных Земельным кодексом РФ. Кроме того, это может создать пожароопасную ситуацию и стать причиной возгорания.Собственникам данных земельных участков сельскохозяйственного назначения будут объявлены предостережения о недопустимости нарушений. Они обязаны направить информацию о принятых мерах в адрес Управления Россельхознадзора.Фото https://www.pxfuel.com/