С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 158392 владимирцев.

Во Владимирской области на 5 сентября выявлен 371 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 105 человек. Ещё 55 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 21 - в Ковровском, 25 - в Петушинском, 13 - в Кольчугинском, 10 - в Александровском, 20 - в Юрьев-Польском, 48 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Судогодском, 1 - в Собинском, 8 - в Киржачском, 11 - в Камешковском, 5 - в Гороховецком, 17 - в Меленковском, 15 - в Вязниковском, 11 - в Суздальском и 3 - в Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 158392 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 42899 заболевших во Владимире, 18543 - в Ковровском районе и 17388 - в округе Муром.