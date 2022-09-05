Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировать намерение украинских властей поставить на учет женщин ряда профессий. При этом жена президента страны находится за границей, напомнил председатель ГД.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировать намерение украинских властей поставить на учет женщин ряда профессий. При этом жена президента страны находится за границей, напомнил председатель ГД.Вашингтон и Брюссель требуют от Киева вести боевые действия до последнего украинца, женщины для них – расходный материал, написал спикер в своем .Володин напомнил, что жена президента Владимира Зеленского и супруги украинских олигархов находятся за границей. Их это нововведение не коснется, подчеркнул спикер."Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе все это закончится мобилизацией и вас отправят на убой", – констатировал он.Согласно указу минобороны Украины, женщинам ряда профессий с 1 октября придется встать на воинский учет. Перечень состоит из 14 специальностей – химия, биология, медицина, IT и прочее.