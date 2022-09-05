В первую субботу сентября, в музейном центре «Палаты», расположенном в самом сердце столицы региона, состоялось крайне важное для отечественного правового сообщества событие - ..

В первую субботу сентября, в музейном центре «Палаты», расположенном в самом сердце столицы региона, состоялось крайне важное для отечественного правового сообщества событие - торжественная церемония вручения Всероссийской правовой премии имени Михаила Михайловича Сперанского.Памяти генияЭта общественная награда учреждена решением президиума ассоциации Юристов России в память о выдающемся правоведе и государственном деятеле Михаиле Михайловиче Сперанском. Традиция ежегодного вручения этой премии, символизирует неразрывную связь поколений российских юристов, стремление сохранять лучшие традиции отечественной юридической науки и правотворчества.- Сейчас идёт 250-й год со дня рождения великого человека – Михаила Сперанского, - говорит сопредседатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству России Павел Крашенинников. – Михаил Михайлович занимался правом, финансами, образованием и духовными проблемами, он впервые осуществил в России то, что до сих пор не удаётся никому - систематизировал всё законодательство, издал полный свод законов Российской Империи. Фактически, без этого свода законов невозможно было бы осуществлять судебную реформу. Этот свод законов действовал до 1917 года, пока не произошли всем известные события.Нашего земляка, по степени влияния на развитие правовой отрасли, нередко сравнивают с самим Наполеоном. Однако специалисты признают, что прославленный французский полководец до уровня уроженца Собинского района всё же недотянул - систематизировал не все области. Наиболее корректно сравнить наследие Сперанского с наследием Императора Юстинианом, который в 6 веке нашей эры систематизировал Римское право.- В российской истории не так много людей, которые бы сделали такой потрясающий вклад в наше законодательство. Я думаю, вполне справедливо, что именно именем Михаила Сперанского называется главная юридическая награда. Мы многие годы работаем в Государственной Думе, принимаем тысячи законов за один созыв. Мы очень хорошо знаем, что это очень непростое дело. И от этого, во многом, зависит состояние нашего общества. Люди, которых награждают этой наградой, безусловно, этого в высшей степени заслуживают, - сказал первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков.Урок истории- Для нас особая гордость, что премия вручается здесь – на Владимирской земле. Михаил Сперанский, который 250 лет назад родился в Черкутино, с ранних лет проявил невероятное желание учиться, образовываться и, что очень важно в его жизни, – великое желание честно служить своей Родине. Путь Михаила Михайловича был очень тяжёлым, но это такой путь, который является примером для нас сейчас. Действительно он систематизировал все своды законов, занимался образовательными процессами, работал в административных органах. Его жизненный путь, его преданность родной земле – пример для всех людей, которые живут сейчас, - заявил врио Губернатора Владимирской области Александр Авдеев.Он также подчеркнул, что пример людей, которые получили эту премию – является вдохновляющим для тех, кто сейчас работает над законотворчеством.В этом году Всероссийскую правовую премию имени Михаила Сперанского вручили самому Сергею Нарышкину, председателю Российского исторического общества и директору Службы внешней разведки Российской Федерации. Кроме того, важнейшей для отечественного юридического сообщества награды удостоен руководитель Федерального архивного агентства, член Президиума Российского исторического общества Андрей Артизов. Увы, лично присутствовать на торжественной церемонии вручения он не смог.- Я искренне благодарен за такую высокую награду. Тем более приятно получить эту премию в год 250-летия со дня рождения Михаила Михайловича Сперанского, на родной для него Владимирской земле. Будучи видным государственным деятелем, выдающимся правоведом, Сперанский глубоко изучал отечественную историю, умел извлекать из неё уроки. И титанический труд по кодификации законов Российской Империи вполне стоит назвать историческим. Хотел бы напомнить, что историки смотрят на правовой акт, как на слепок того времени, когда тот или иной исторический акт создавался. Пожалуй, самые выдающиеся памятники права, такие как приговор Нюрнбергского трибунала, навсегда осудивший преступную и человеконенавистническую сущность нацистской идеологии, или Устав Организации Объединённых Наций, провозгласивший суверенное равенство государств, – такие документы, такие памятники права, становятся неотъемлемой частью историко-культурного наследия всего человечества. Я убеждён в том, что глубокое знание истории является условием для формирования развитой правовой культуры. К сожалению, справедливо и обратное, когда историческое невежество и беспамятство приводят к правовому нигилизму, который иногда бывает в самых отвратительных формах. Пример тому – современная Украина, - сказал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.