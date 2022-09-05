В причинах случившегося разбираются дознаватели МЧС.

Ночью 5 сентября на пожаре в Судогодском районе погиб 70-летний дедушка. Причина трагедии - устанавливается.В 02-25 поступило сообщение о возгорании в деревне Синицыно. На место выехали 4 единицы техники, а также 13 спасателей. На момент их прибытия наблюдалось горение частного дома и бани на площади 98 квадратных метров. Баню отстояли, но дом сгорел дотла.«При разборе конструкций обнаружен погибший человек, предположительно хозяин дома 1952 года рождения», - уточнили в МЧС.Спустя несколько часов, в 07-57, в посёлке Муромцево также загорелся жилой дом. Пожарные потушили пламя на площади в 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На ЧП выезжали 3 единицы техники и 9 человек личного состава.В причинах случившегося разбирается дознаватель.