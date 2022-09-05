Сегодня Ленинским районным судом Владимира вынесен приговор в отношении бывшего генерального...

Сегодня Ленинским районным судом Владимира вынесен приговор в отношении бывшего генерального директора ЕРИЦ Владимирской области Титовой Н.Б.Судом установлено, что в период с февраля по июнь 2020 года она незаконно увеличила себе размер должностного оклада на 80 тысяч рублей, чем причинила ЕРИЦ материальный ущерб в сумме более 350 тысяч рублей, сообщила пресс- служба СУ СК по Владимирской области.Она признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение в крупном размере).Вину в совершенных преступлениях подсудимая не признала.С учетом всех обстоятельств совершенных преступления суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.Приговор в законную силу не вступил.