Сегодня Ленинским районным судом Владимира вынесен приговор в отношении бывшего генерального...

Сегодня Ленинским районным судом Владимира вынесен приговор в отношении бывшего генерального директора ЕРИЦ Владимирской области Нелли Титовой.Судом установлено, что в период с февраля по июнь 2020 года она незаконно увеличила себе размер должностного оклада на 80 тысяч рублей, чем причинила ЕРИЦ материальный ущерб в сумме более 350 тысяч рублей, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Она признана судом виновной в присвоении денежных средств в крупном размере.Напомним, на бывшего гендиректора "ЕРИЦ" Нелли Титову заведены два уголовных дела: "злоупотребление должностными полномочиями" и "присвоение и растрата в крупном размере".В феврале 2020 года Нелли Титова, не имея законных оснований, заключила с одной из коммерческих организаций договор об оказании ООО «ЕРИЦ» аудиторских услуг, стоимостью около 550 000 рублей, которые были впоследствии переведены на счет контрагента. Реальная стоимость аудита оценивалась на 93 тыс. рублей.Тогда же Титова издала приказ об увеличении себе должностного оклада на 80 000 рублей, на основании которого в период с 7 февраля по 15 июня 2020 ей были незаконно выплачены денежные средства в размере около 325 000 рублей.Сама Титова вину не признала.Тем не менее, судом установлено, что в период с 7 февраля по 15 июня 2020 года Титова Н.Б., являясь генеральным директором ООО «ЕРИЦ Владимирской области», незаконно увеличила себе размер должностного оклада на 80000 рублей. В результате чего причинила материальный ущерб ООО «ЕРИЦ Владимирской области» в крупном размере на сумму 359451,87 рублей, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.С учетом всех обстоятельств совершенных преступления суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.Приговор в законную силу не вступил.