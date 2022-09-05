3 сентября в Юрьевце с размахом отгуляли День микрорайона, который ежегодно проводится в начале сентября. Мэрия Владимира рассказала, как это было. В начале мероприятия глава администрации

3 сентября в Юрьевце с размахом отгуляли День микрорайона, который ежегодно проводится в начале сентября. Мэрия Владимира рассказала, как это было. В начале мероприятия глава администрации Ленинского района Сергей Литвинкин отметил, что Юрьевец – динамично развивающаяся территория города, в которой строятся жилые кварталы, совершенствуется коммунальная и социальная инфраструктура. Для маленьких зрителей на праздничной площадке работали