При восхождении на вулкан в Камчатском крае погиб уроженец Гусь-Хрустального. Информацию со списком погибших при восхождении распространило одно из информационных агентств. Всего в нем – 6

При восхождении на вулкан в Камчатском крае погиб уроженец Гусь-Хрустального. Информацию со списком погибших при восхождении распространило одно из информационных агентств. Всего в нем – 6 имен. Среди них – 34-летний уроженец Гусь-Хрустального Максим Соловьёв. Вот его страничка в одной из социальных сетей. Как сообщила одна из одноклассниц погибшего туриста, в последнее время он жил