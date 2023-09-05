310 первокурсников пополнили ряды студентов Владимирского филиала РАНХиГС. 310 первокурсников...

310 первокурсников пополнили ряды студентов Владимирского филиала РАНХиГС.310 первокурсников пополнили ряды студентов одного из самых престижных вузов региона - Владимирского филиала РАНХиГС.Близнецы Алена и Полина Моденовы из Ярославля. Обе на экзаменах получили самый высокий балл. С этими результатами прошли в один из столичных вузов, но выбрали владимирский филиал РАНХиГС.Полина Моденова, студентка первого курса Владимирского филиала РАНХиГС:- Я выбрала факультет управления, считаю, что РАНХиГС дает перспективы для дальнейшей жизни.Алёна Моденова, студентка первого курса Владимирского филиала РАНХиГС:- Я выбрала юридический в факультет, считаю что РАНХиГС- один из лучших вузов стран.Конкурс был серьёзным. Свыше 2 тысяч заявлений! Интерес к владимирскому филиалу Президентской академии оправдан. 90 процентов всех выпускников Владимирского филиала РАНХиГС успешно находят работу. Среди первокурсников этого года- 39 высокобальников. Самый большой балл-289. В РАНХиГС для таких студентов действуют меры материальной поддержки в первый год обучения. Особая гордость вуза- сильный профессорско-преподавательский состав. Кандидаты и доктора наук.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:- Наша задача, чтобы талантливые выпускники Владимирской области оставались у нас в регионе, поступают они на разные факультеты соответственно это юридический факультет наш, экономический и управленческие. Ну потому что эти ребята создают особую атмосферу. Под них выстраиваются особые требования. И преподаватели должны более серьезно готовиться. Вообще это повышает уровень образования в нашем учебном заведении.День знаний первокурсники Академии запомнят надолго. Для ребят прошёл концерт с участием ведущих солистов и коллективов области. С началом учебного года их поздравили не только директор вуза, но и высокие гости.Алексей Говырин, депутат Государственной думы:- Всем успехов в получении знаний! Но вот я как депутат Государственной думы от Владимирской области стараюсь сделать все, чтобы те проблемы, которые у нас существуют с образованием, чтобы они решались.А от работодателей студенты уже получили приглашения. ВУЗ сотрудничает с двумя тысячами организаций.Иван Грибов, прокурор Владимирской области:- Здесь есть юридический факультет. Почему я здесь тоже нахожусь, чтобы в какой-то степени пригласить будущих студентов в наши ряды прокурорских работников.Каждый из ребят оставил пожелания на доске- себе и однокурсникам. И унёс на память апельсин. Витамины нужны для отличной учёбы!Вера Куликова, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".