Во Владимире мужчина избил половником свою сожительницу за пьянство в одиночку. Ленинским райсудом...

Во Владимире мужчина избил половником свою сожительницу за пьянство в одиночку.Ленинским райсудом Владимира установлено, что 23 декабря 2022 года дома они вместе распивали алкогольные напитки.Когда женщина, опьянев, упала, осужденный сначала попытался её поднять. Но разозлившись на то, что она пила без него, когда был на работе, взял потерпевшую за волосы и не менее 7 раз ударил головой об пол. Потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга, закрытого перелом костей носа, гематомы.На этом злоумышленник не остановился, а взял половник, которым также не менее 7 раз ударил жертву по голове. Когда пострадавшая потеряла сознание, мужчина попросил соседку вызвать «скорую помощь» и женщина была доставлена в больницу.Он получил 2 года с отбыванием в колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com