Когда защитные ресурсы организма на исходе, высок риск подхватить тяжелую болезнь. Как понять, что иммунная система дала сбой?

Когда защитные ресурсы организма на исходе, высок риск подхватить тяжелую болезнь. Как понять, что иммунная система дала сбой?Портал приводит 7 признаков ослабленного иммунитета. Если они встречаются — это тревожный звоночек и повод пройти обследование.Итак, как понять, что организму не хватает защиты:1. Болит голова, постоянная слабость и хочется спать;2. Эмоциональные скачки, появляется раздражительность и угнетенное состояние;3. Неожиданная чрезмерная восприимчивость к ультрафиолету;4. Возникают частные простудные заболевания;5. Конечности немеют, чувствуется покалывание;6. Вес резко меняется при стандартном образе жизни — растет или уменьшается.7. Грибок ногтей, ломкие волосы, тусклая кожа.Отметим, что баланс между работой и отдыхом, наполнение рациона полезными продуктами и умеренная физическая активность — это стандартные правила по улучшению самочувствия и общего состояния организма. Интернет-издание предлагает различные варианты осенних тренировок на свежем воздухе, на которые стоит обратить внимание.