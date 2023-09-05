Во Владимире директор автошколы предстанет перед судом.

Во Владимире директор автошколы предстанет перед судом. 58-летнего мужчину обвиняют в подделке официальных документов и получении денег за незаконные действия. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.Следствие полагает, что руководитель сделал два свидетельства о профессии водителя и получил за это 28 тыс. рублей. Причём люди, получившие поддельные документы, вождению не обучались и не экзаменовались.В настоящее время уголовное дело в отношении директора направлено в суд. Отмечается, что ранее фигуранта уже приговаривали за аналогичные преступления.