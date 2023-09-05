Дистанционный мошенник убедил жительницу Владимирской области вкладываться в...

Дистанционный мошенник убедил жительницу Владимирской области "вкладываться в криптовалюты".Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» установлено, что 21-летний житель Краснодарского края минувшей весной создал в популярном мессенджере фейковый канал, где под видом известного блогера предлагал желающим «заработать» на инвестициях.Жительница Коврова пошла на это и злоумышленник убедил ее вкладывать деньги в криптовалюты. Пострадавшая перевела ему 10 000 рублей. На что аферист тут же сообщил, что ее превысила 290 000 рублей. И теперь необходимо налог - 13 000 рублей. Ковровчанка из перевела, мошенник исчез, удалив переписку.Ковровские оперативники установили личность злоумышленника и задержали его, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Задержанный вину признал, ущерб возместил.Его уголовное дело направлено в суд.Фото: https://www.pxfuel.com