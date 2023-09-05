Гусевской приют для животных Хвосты получит бюджетное финансирование Зоозащитники приступили к...

Гусевской приют для животных "Хвосты" получит бюджетное финансированиеЗоозащитники приступили к работе и наводят порядок в гусевском приюте для животных "Хвосты". Волонтеры фонда "Спасти может каждый" заключили официальное соглашение с мэрией и теперь приют получит бюджетное финансирование.Покалеченные, обессилевшие. Животные забились по углам. Немецкая овчарка - совсем без шерсти. Алабай, у него отказали задние лапы. Новые сотрудники приюта и рады бы подбодрить подопечных, но ни кличек, ни точных диагнозов питомцев не знают. Десятки беспомощных и больных животных достались волонтерам в наследство от бывшей хозяйки приюта. Которая только и делала, что жаловалась на невыносимые условия.Ольга Медведева, учредитель фонда "Спасти может каждый":- Она не создала никакой официальной организации, она не заключила соглашение с администрацией и администрация обратилась к нам с просьбой о том, чтобы средства были реализованы.Учредитель фонда "Спасти может каждый", Ольга Медведева уже 8 лет занимается зооволонтерством. Говорит, работы предстоит много. Мэрия Гусь-Хрустального заключила соглашение с фондом. Из бюджета Владимирской области выделена субсидия - почти семнадцать миллионов рублей. На ремонт приюта, строительство вольеров, закупку инвентаря.Ольга Медведева, учредитель фонда "Спасти может каждый":- Уже приходили из службы единого заказчика, люди, которые не могли сюда попасть с апреля месяца, чтобы составить смету на ремонт здания. Вчера мы наиболее агрессивных собак из здания убрали, они смогли пройти на территорию. Мы им показали территорию, показали здание, в которое не могли с апреля месяца попасть. Сделали заметки, что тут нужно будет. Будет составляться смета, проектироваться, как тут будут расположены помещения. Это все будет сделано в ближайшее время. И дай бог, что начнется ремонт.Параллельно будет решаться вопрос с регистрацией животных. И их стерилизацией.Александр Широков, замглавы администрации города Гусь Хрустальный:- У них уже заключены договора с районной станцией по борьбе с болезнями животных для того, чтобы провести дератизацию, а также провести чипирование, биркование того количества животных, которое сейчас находится в приюте. Это позволит нам иметь четкое понимание, какие средства в будущем нам необходимо предусматривать в бюджете.По предварительным подсчетам сейчас в приюте более 260 собак и 40 кошек. Среди питомцев есть и те, кого зоозащитники готовы передать в добрые руки. Стараниями волонтеров "Народного фронта" построены несколько уличных вольеров. Из центральной больницы прислали старые матрасы. Не пройти мимо и помочь может каждый. Вход в приют теперь открыт.Полина Лаптева, Алексей Ковалев, "Вести-Владимир"