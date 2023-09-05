53-летний народный артист России записал душераздирающее послание. Дмитрий Маликов был краток.

53-летний народный артист России записал душераздирающее послание. Дмитрий Маликов был краток.Среди артистов отечественной эстрады он по праву считается одним из самых удивительных. Неуловимая притягательность, феноменальный творческий потенциал, редкое благородство личности нашли воплощение в его высокой просветительской миссии. Дмитрий Маликов десятки лет служил музыке, пел и даже разговаривал на ее языке.В последние годы певец стал экспериментировать с форматом композиций, пытаясь увлечь хитами молодую аудиторию и порадовать старую. Исполнитель шлягера "Звезда моя далекая" не готов уходить в тень и достойно держится среди коллег-ровесников. Ни разу Дмитрий Маликов не давал усомниться в искреннем желании применять свой уникальный музыкальный дар на благо публике.На своей странице в социальной сети артист регулярно делится хорошими новостями и позитивными кадрами. А его вышла за рамки обыденного контента. Внезапно Дмитрий Маликов довел россиян до слез. Для этого ему потребовалась всего одна фраза, камера и фортепиано.На видео артист исполнил композицию без слов собственного сочинения. "И пусть ангелы вам улыбаются!" — написал артист к ролику.Мелодия тронула поклонников до глубины души. Об этом они заявили в комментариях, отмечая, каким невероятным талантом обладает Дмитрий Маликов."Именно твоя музыка помогает идти дальше и верить в лучшее. У меня мурашки по телу побежали и чуток заплакала. Браво, мой любимый маэстро! Бальзам на мою душу, спасибо!" — отреагировали россияне.