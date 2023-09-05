Авария произошла в девятом часу вечера 4 сентября на 110 километре трассы в Петушинском районе. Как сообщают в ГИБДД, участок дороги, на котором произошло столкновение ещё строят, в

Авария произошла в девятом часу вечера 4 сентября на 110 километре трассы в Петушинском районе. Как сообщают в ГИБДД, участок дороги, на котором произошло столкновение ещё строят, в эксплуатацию он не сдан. По версии дорожных полицейских, водитель минивэна “Тойота Вокси”, двигаясь в сторону Москвы, влетел в спецтранспорт, которым управлял дорожный рабочий по найму. Машина дорожников