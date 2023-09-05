На видео попало падение подростка с высоковольтной вышки во Владимирской области. В сети появилось...

На видео попало падение подростка с высоковольтной вышки во Владимирской области.В сети появилось видео ЧП в Камешкове. Молодой человек решил забраться на высоковольтную вышку на улице Фрунзе.- Вон мужик залез, сейчас его несколько тысяч вольт ударит.Около минуты очевидцы наблюдают за действиями акробата. Затем тот действительно получает удар током и падает с десятиметровой высоты.- Всё, конец, я так и знал.К счастью, молодой человек остался жив. Как сообщили "Вестям" в районной администрации, пострадавший-семнадцатилетний подросток- был доставлен в реанимацию Камешковской ЦРБ, а затем в областную детскую клиническую больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Как он сам пояснил врачам, на вышку залез, чтобы сделать фотографии.