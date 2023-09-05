Всё серое и старое – в яркое и новое. 2 сентября, в субботу, Рынок на студёной стал площадкой закрытия Загфеста – широко известного во Владимире фестиваля уличного искусства. Творческое

Всё серое и старое – в яркое и новое. 2 сентября, в субботу, Рынок на студёной стал площадкой закрытия Загфеста – широко известного во Владимире фестиваля уличного искусства. Творческое объединение современных художников украшали улицы областной столицы на протяжении месяца. Регина Яфасова, организатор «Загфеста» У нас собралось много людей, заинтересованных непосредственно в уличной культуре. В этом