Начальник пожарного поезда на станции «Владимир» почти полгода заправлял личный автомобиль...

Начальник пожарного поезда на станции «Владимир» почти полгода заправлял личный автомобиль «казённым» топливом.Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность начальника пожарного поезда (1964 года рождения) на станции «Владимир» (Горьковской железной дороги).Как стало известно, фигурант занимался организацией и контролем деятельности пожарного поезда, в том числе ежемесячно осуществлял учет материальных ценностей предприятия. Это касается техники, боевой и специальной одежды и пр. А также обвиняемый контролировал их целевое использование.«На фигуранте лежала полная материальная ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему материальных ценностей предприятия, в том числе топливной карты, закрепленной за пожарным поездом...» - сообщает пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.Установлено, что злоумышленник в период с ноября 2022 года по март текущего года использовал «казённое» топливо, предназначенное для заправки пожарного оборудования поезда.«Хищение материальных ценностей предприятия осуществлено путем распоряжения топливной картой с последующей заправкой своего личного автомобиля. В целях реализации преступного умысла, он давал указания своему подчиненному работнику в отношении не соблюдения установленного регламента пусков мотопомп при ежедневной проверке их работоспособности, ежемесячном техосмотре, а также практических тренировках…» - уточняют в пресс-службе УФСБ России по Владимирской области.Сообщается, что в отчеты о расходовании ГСМ в итоге вносились недостоверные данные в отношении объема израсходованного топлива. И таким образом образовывались его «излишки».В марте 2023 года на основании переданных материалов оперативно-розыскной деятельности СУ СК России по Владимирской области в отношении начальника пожарного поезда было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ.Как итог: в августе 2023 года приговором Октябрьского районного суда города Владимира обвиняемый признан виновным в совершении преступления. Мужчине был назначен штраф - 150 тысяч рублей.Фото: pxfuel.com