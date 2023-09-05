Начальник пожарного поезда на станции «Владимир» почти полгода заправлял личный автомобиль...
Начальник пожарного поезда на станции «Владимир» почти полгода заправлял личный автомобиль «казённым» топливом.
Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность начальника пожарного поезда (1964 года рождения) на станции «Владимир» (Горьковской железной дороги).
Как стало известно, фигурант занимался организацией и контролем деятельности пожарного поезда, в том числе ежемесячно осуществлял учет материальных ценностей предприятия. Это касается техники, боевой и специальной одежды и пр. А также обвиняемый контролировал их целевое использование.
«На фигуранте лежала полная материальная ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему материальных ценностей предприятия, в том числе топливной карты, закрепленной за пожарным поездом...» - сообщает пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.
Установлено, что злоумышленник в период с ноября 2022 года по март текущего года использовал «казённое» топливо, предназначенное для заправки пожарного оборудования поезда.
«Хищение материальных ценностей предприятия осуществлено путем распоряжения топливной картой с последующей заправкой своего личного автомобиля. В целях реализации преступного умысла, он давал указания своему подчиненному работнику в отношении не соблюдения установленного регламента пусков мотопомп при ежедневной проверке их работоспособности, ежемесячном техосмотре, а также практических тренировках…» - уточняют в пресс-службе УФСБ России по Владимирской области.
Сообщается, что в отчеты о расходовании ГСМ в итоге вносились недостоверные данные в отношении объема израсходованного топлива. И таким образом образовывались его «излишки».
В марте 2023 года на основании переданных материалов оперативно-розыскной деятельности СУ СК России по Владимирской области в отношении начальника пожарного поезда было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ.
Как итог: в августе 2023 года приговором Октябрьского районного суда города Владимира обвиняемый признан виновным в совершении преступления. Мужчине был назначен штраф - 150 тысяч рублей.
Фото: pxfuel.com