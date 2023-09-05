Народные приметы на 6 сентября. Что категорически запрещается делать в день Евтихия, чтобы не...

Народные приметы на 6 сентября. Что категорически запрещается делать в день Евтихия, чтобы не столкнуться с большими проблемами6 сентября 2023 года проходит народный праздник Евтихий Тихий. В народном календаре праздник назвали Тихим по одной простой причине — считалось, что этот день, как правило, был тихим, то есть без сильного ветра, ливней, грома.Этот день называют не только потому, что наблюдается тихая и мирная погода, но и потому, что люди также должны вести себя тихо.Что можно делать в праздник Евтихия?Обычно 6 сентября люди отправлялись группами на тихую охоту – за грибами. Верили, что если ночь ясная, это сулит хорошую погоду. А дождь днем предсказывал хороший урожай на будущий год.В современном мире приметы рекомендуют просто послушать спокойную музыку, посмотреть интересный фильм, не вступая ни с кем в споры и скандальные диалоги.Что нельзя делать в праздник Евтихия?Нужно постараться не трогать острые и режущие предметы, крайне осторожно обращаться с огнём. По приметам, если порезаться, уколоться, обжечься огнём — к сложностям в делах, неожиданным проблемам.Нельзя ссориться, скандалить, кричать, громко смеяться, распускать слухи, сильно шуметь — всё это приведёт к тому, что человек в скором времени столкнётся с большими трудностями.Нельзя принимать подарки от чужих людей, незнакомых или малознакомых.Народные приметы на 6 сентября 2023 годаДождь — осень будет сухая, в следующем году можно ожидать хороший урожай.Ясная ночь — к хорошей погоде.Солнце закрыли тёмные тучи — к сильному похолоданию.Увидеть блуждающий огонёк в лесу — к беде. Из леса следует уходить тотчас, иначе можно заблудиться.Увидеть в лесу красный цветок — к несчастью.Фото pxfuel.com