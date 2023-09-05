О творческом наполнении и планах в интервью Вестям рассказал директор Владимирского...

О творческом наполнении и планах в интервью "Вестям" рассказал директор Владимирского академического театра драмы Борис Гунин.Новая жизнь березовой рощи. Так называется акция, которую в сентябре проведет труппа владимирской "драмы". Предвосхищая скорое возвращение в родные пенаты, они планируют высадить новые деревья рядом со зданием театра и обновить рощу, которая была посажена в год открытия здания, 1971 году. Уже на этой неделе в театре начинается новый, юбилейный сезон.