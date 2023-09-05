Работы продолжаются ещё на 135 км пути.

В 2023 года на Горьковской железной дороге уложили уже около 50 км так называемого «бархатного» пути. Об этом сообщает пресс-служба компании.При капремонте путей железнодорожники ведут замену рельсошпальной решетки, укладку бесстыкового пути, проводят сварку стыков на участках и глубокую очистку балласта.Сейчас укладка бесстыковых путей продолжается ещё на 135 км пути, в том числе на перегонах Сергач-Андосово в Нижегородской области, Зюрзя-Уфимка в Свердловской области, Фаленки-Яр в Кировской области, а также на станциях Кизнер и Саркуз в Удмуртской Республике.Кроме того, на железной дороге уже заменили 88 комплектов стрелочных переводов.«Бархатные» пути обеспечивают безопасность и позволяют увеличить скорость движения поездов.