Пчеловод Василий Петров из Владимирской области рассказал, легко ли владеть пасекой Пасека - это...

Пчеловод Василий Петров из Владимирской области рассказал, легко ли владеть пасекойПасека - это особый мир со своими законами. Легко ли владеть таким хозяйством? И чем можно разозлить пчел? К пчеловоду Василию Петрову из Петушинского района заглянула Александра Лебедикова.С самого утра в "пчелином царстве" кипит слаженная работа. Тысячи мохнатых тружеников приносят в улей нектар - чтобы потом превратить его в мед - одно из полезнейших лакомств. Этих своенравных насекомых боялся с детства - рассказывает Валерий Петров. Однако со временем отношение к ним поменялось. Помогла супруга - профессиональный пчеловод. Именно она вдохновила мужа на обустройство собственной пасеки.Валерий Петров, пчеловод:- Я пошел на пчеловода отучился и вы знаете, я не жалею нисколько. Пчелы - это целый космос. Действительно пчелиная семья- это что-то потрясающее.Валерий говорит, улей - "республика" демократическая. Пчелы сами выбирают себе "правящую" матку. Она развивается в особой ячейке сот - так называемом маточнике. Чтобы вырастить новую особь, необходимо до семи таких ячеек. Матка полностью созревает за шестнадцать суток. Все это время пчелы-кормилицы обеспечивают её маточным молоком.Валерий Петров, пчеловод:- Матка может жить три года, пять лет, восемь лет. Где-то в литературе видел - двенадцать лет. А пчелы, которые живут ну грубо говоря месяц,чуть больше, эти пчелы вдруг принимают решение - "Так, вот эта маточка нас не устраивает", они начинают выводить себе другую матку.В хозяйстве Петрова одиннадцать ульев. Каждый год пчеловод собирает более двухсот литров меда. По словам Валерия, его качество и вкус зависит от растений, которые насекомые опыляют, а также от породы пчел.Валерий Петров, пчеловод:- Среднерусская порода, кавказская порода - они реагируют на любой медонос. У нас все-таки они стартуют тогда, когда большое количество каких-то цветений. Ну то есть вот зацвела липа и все, вся семья начинает работать. Ну на вкус и цвет, вы знаете, товарища нет. Я балдею от своего разнотравия. Что они несут, откуда несут.Пчелы - создания миролюбивые. Однако их тоже можно разозлить. Например, частым вторжением в "личное пространство". Проверять улья достаточно один-два раза в неделю - рассказывает пчеловод. И обязательно - в хорошую погоду.Валерий Петров, пчеловод:- Ну конечно нельзя идти когда ветер,дождь. Потому что это дополнительный раздражитель. А так конечно с пчелами я считаю забот меньше, чем с теми же поросятами,кроликами, курочками и т.д. Они же сами себя обслуживают,сами себя кормят.Пчеловодство нужно популяризировать - уверен Валерий Петров. Ведь от этого буквально зависит наше здоровье. Пчелы не только производители "природных антибиотиков", но и одни из главных опылителей растений. Без них большинство культур просто исчезнут.Валерий Петров, пчеловод:- Сейчас пчелы гибнут по всей стране и во всем мире такая тенденция есть. И связано это с тем, что конечно очень сильно экология ухудшается. Ну вы видите - и лесные пожары, и применение химии с сельхозкультуре.В общем, дело это непростое, но все в нем приходит с опытом - говорят пчеловоды. Есть у них поговорка - без труда меду не едят.Александра Лебедикова, Андрей Синягин, "Вести-Владимир"