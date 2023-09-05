Следственный комитет завершил расследование, которое длилось три года. Подозреваемый в убийстве мужчина долго скрывался, а недавно сам сообщил о своем местонахождении в правоохранительные

Следственный комитет завершил расследование, которое длилось три года. Подозреваемый в убийстве мужчина долго скрывался, а недавно сам сообщил о своем местонахождении в правоохранительные органы. 35-летнего жителя Волгоградской области обвиняют в убийстве, которое произошло в августе 2020 года. В то время мужчина проживал в Александровском районе на даче у своего знакомого, они вместе выполняли строительные работы.