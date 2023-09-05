Сотрудники МО МВД России «Ковровский» задержали жителя Краснодарского края.

Сотрудники МО МВД России «Ковровский» задержали жителя Краснодарского края. 21-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что подозреваемый создал канал в интернете и предлагал доверчивым гражданам быстро и легко заработать на инвестициях. На крючок попалась жительница Коврова, которая связалась с молодым человеком и стала выполнять его инструкции.Жертва перевела на указанные обвиняемым реквизиты 10 тыс. рублей. Вероятно, она сильно обрадовалась, когда вечером мужчина позвонил и рассказал, что её вложения резко выросли и превысили 290 тыс. рублей. Но для вывода денег нужно заплатить ещё 13 тыс. рублей налогов. Женщина поверила и перечислила требуемую сумму. Никакого дохода она, разумеется, не увидела и пошла в полицию.Ковровские оперативники вычислили подозреваемого и арестовали. На допросе молодой человек во всём сознался и выплатил нанесённый ущерб. Уголовное дело направлено в суд.