Принца Гарри не поняли после выхода в странном наряде на концерт Бейонсе.

Принца Гарри не поняли после выхода в странном наряде на концерт Бейонсе.На днях в Лос-Анделесе отгремел концерт мировой звезды, на который собрался весь цвет голливудского шоу-бизнеса. Не пропустили это событие и Меган Маркл с мамой и принц Гарри. И если женщины от души веселились на шоу, танцевали и активно подпевали "queen Bey", то для герцога Сассекского мероприятие, кажется, было в тягость.Практически весь концерт он стоял насупившись, засунув руки в брюки и не выражал никакой заинтересованности в происходящем. Более того, в какой-то момент Гарри достал телефон и надолго в него "залип". Подобное поведение принца на концерте великолепной Бейонсе вызвало шквал недоумения в Сети.Правда, не только хмурое лицо Гарри стало объектом критики. Досталось принцу и за внешний вид. На шоу герцог пришел в белых брюках, серой футболке и сером пиджаке. Как раз этот предмет гардероба и не понравился людям в Интернете.Комментаторы высмеяли пиджак, снятый будто бы с чужого плеча. Особо остроумные предположили, что принц Гарри взял бейзер у Меган Маркл, потому что он ему явно мал, а пуговицы пришиты с так называемой женской стороны – левой. Пользователи Сети пошутили: мол, дела у герцога Сассекского так плохи, что не хватает денег на новый пиджак, приходится таскать вещи жены.