Власти готовы отдать за него более 15,5 млн рублей

Разработчика проекта реконструкции Вокзальной площади и улицы Вокзальной начали искать во Владимире. Тендер разместили на сайте госзакупок.Проектировщику городские власти готовы отдать более 15,5 млн рублей, победителя тендера определят 26 сентября.Планируется, что на Вокзальной площади будет предусмотрена зона отдыха, павильон информационно-туристического центра и экскурсионное бюро Владимиро-Суздальского музея-заповедника, ливневки и видеонаблюдение. Улицу Вокзальную также должны озеленить и обустроить для туристов.На разработку проекта благоустройства у подрядчика будет чуть более двух месяцев — до 7 декабря 2023 года.Ранее мы писали,что во Владимирской области 105 дворов и общественных территорий.