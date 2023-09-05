Самое активное участие в досрочном голосовании во Владимире приняли переселенцы Экстерриториальные...

Самое активное участие в досрочном голосовании во Владимире приняли переселенцыЭкстерриториальные участки для досрочного голосования на выборах представительных органов новых российских территорий завершили свою работу. Самое активное участие в голосовании приняли переселенцы, которые сейчас живут во Владимирской области. За что голосовали люди, расскажет Мария Платанюк.В эти минуты Надежда - душой и сердцем с родным Мариуполем. На избирательный участок в городском дворце культуры Владимира приехала из пункта временного размещения. Где живут большой семьей. Во Владимир - на родину своей мамы Надежда приехала с супругом и тремя детьми в мае прошлого года. Говорит, встретили в 33-ем регионе очень тепло.Выбор Надежды-за возрождение родного города. возвращение к мирной жизни. Сегодня Мариуполь активно восстанавливается. Строится жилье, школы, детские сады.Надежда Шелкунова, вынужденный переселенец из г. Мариуполя, избиратель:- Решили придти, потому что хочется стабильности. В своём городе родном и здесь хочется. Если не получится, обосноваться здесь конкретно. Найти работу. Пока один муж работает, детки в школе учатся. Старший уже поехал в Академию обучаться. Хочется ему помочь.Вот уже почти год-Россия. В единой семье, едином пространстве, в том числе законодательном. Этой осенью в Донецкой и Луганской народных республиках по итогам выборов будут формироваться Народные советы, а в Херсонщине и Запорожье начнут работу Законодательные собрания первого созыва. Жители новых российских территорий, которые сейчас находятся во Владимирской области, активно принимали участие в досрочном голосовании.Валентина Дьячкова, вынужденный переселенец из г. Донецка, избиратель:- За будущее, конечно, за мир во всём мире. За будущее вместе с Россией? Как часть российской семьи? Безусловно, безусловно.Свой голос за будущее отдала и Кристина Бахман. Она- из Сватово ЛНР. Безопасность, мир, надежда, перспективы, развитие. Таков выбор Кристины.Кристина Бахман, вынужденный переселенец из г. Сватово:- Впервые в жизни я голосую действительно сердцем. По велению сердца голосую в стране в той, в которой я хочу. Россия - для меня выбор души и сердца. А не принудительно. Мы очень рады. Мы получили гражданство. Это были слёзы счастья.В общей сложности экстерриториальные участки были созданы в 81-ом регионе Российской Федерации. Во Владимире голосование организовали на двух экстерриториальных участках в городском дворце культуры. Также в начале сентября было организовано выездное голосование в округах и районах Владимирской области. На участки люди приходили семьями.Анатолий Аннин, председатель Общественной Палаты Владимирской области:- Это право должно быть реализовано. И это гражданский долг и одновременно гражданская ответственность.А то, что сегодня наша страна предоставляет новым гражданам России и жителям этих территорий возможность проголосовать, это ещё один пример демократии, демократической страны.Восстановление всех сфер и главное-путь к общей победе. Новую главу в истории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонщины и Запорожья сегодня открывают вместе.Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир".