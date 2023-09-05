Школьники и студенты из Владимирской области могут записаться на бесплатные курсы по...

Школьники и студенты из Владимирской области могут записаться на бесплатные курсы по программированиюНа Госуслугах стартовал прием заявок на бесплатные курсы по программированию на 2023-2024 учебный год в рамках федерального проекта «Код будущего». Подать заявку и выучить языки программирования смогут школьники с 8-го по 11-ый классы и студенты колледжей. Более подробно об участие в проекте можно узнать на региональном портале "Электронное образование Владимирской области" или на сайте Госуслуги, в разделеПомощь/Образование/Код будущего.Подробности по телефону: (4922) 77-76-40Прием заявок до 30 сентября 2023 г.