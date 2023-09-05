Синоптики рассказали жителям Владимирской области, какую погоду готовит день грядущий.
Регион...
Синоптики рассказали жителям Владимирской области, какую погоду готовит день грядущий.
Регион останется под влиянием восточной периферии антициклона. Ожидается переменная облачность и обойдётся без дождей, что позволит солнечным лучам удержать показания термометров выше границ климатической нормы, предупреждают синоптики.
Воздух в среду, 6 сентября, прогреется до 19 градусов.
Ветер небольшой, максимум 4,5 метров в секунду.
Атмосферное давление переменное 751-746 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
До нас дошло такое наблюдение: обычно этот день тихий, безветренный. А если случится дождь – будет осень сухая; снег хорошо землю укроет, а весной ко времени сойдет.
Фото: https://www.pxfuel.com