Синоптики рассказали жителям Владимирской области, какую погоду готовит день грядущий. Регион...

Синоптики рассказали жителям Владимирской области, какую погоду готовит день грядущий.Регион останется под влиянием восточной периферии антициклона. Ожидается переменная облачность и обойдётся без дождей, что позволит солнечным лучам удержать показания термометров выше границ климатической нормы, предупреждают синоптики.Воздух в среду, 6 сентября, прогреется до 19 градусов.Ветер небольшой, максимум 4,5 метров в секунду.Атмосферное давление переменное 751-746 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыДо нас дошло такое наблюдение: обычно этот день тихий, безветренный. А если случится дождь – будет осень сухая; снег хорошо землю укроет, а весной ко времени сойдет.Фото: https://www.pxfuel.com