Смотрите Вести в 14.30: мужчина, сбивший на Газели полицейского, задержан.
Мужчина, сбивший на...
Смотрите "Вести" в 14.30: мужчина, сбивший на "Газели" полицейского, задержан.
Мужчина, сбивший на "Газели" полицейского, задержан. Суд сегодня определит меру пресечения.
В Суздаль - по прямой!
Пути объезда больше не нужны. В Суздале торжественно открыли новый мост через реку Мжара.
Спасти "Хвосты"
И подопечные "Хвостов" теперь в безопасности. Зооволонтёры приводят в порядок приют в Гусь-Хрустальном.