Смотрите Вести в 14.30: мужчина, сбивший на Газели полицейского, задержан. Мужчина, сбивший на...

Смотрите "Вести" в 14.30: мужчина, сбивший на "Газели" полицейского, задержан.Мужчина, сбивший на "Газели" полицейского, задержан. Суд сегодня определит меру пресечения.В Суздаль - по прямой!Пути объезда больше не нужны. В Суздале торжественно открыли новый мост через реку Мжара.Спасти "Хвосты"И подопечные "Хвостов" теперь в безопасности. Зооволонтёры приводят в порядок приют в Гусь-Хрустальном.