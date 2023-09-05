На место выехали экстренные службы.

На место выехали экстренные службы.Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в районе Завидово. Дрон двигался в направлении Москвы, написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин."По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы", – отметил градоначальник.Также беспилотники сбили в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья. Пострадавших нет.В ночь на 1 сентября силы ПВО беспилотник в районе Люберец Московской области.