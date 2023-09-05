К тому моменту, когда пожарные проникли в горящую квартиру, мужчина и женщина успели надышаться угарным газом и потеряли сознание. Тревожный звонок поступил спасателям вчера, 4 августа,

К тому моменту, когда пожарные проникли в горящую квартиру, мужчина и женщина успели надышаться угарным газом и потеряли сознание. Тревожный звонок поступил спасателям вчера, 4 августа, около шести часов вечера. Пожар случился в Александрове в многоквартирном доме по адресу Фабрика Калинина, 24. На место прибыли спасатели, они заметили задымление в квартире на первом этаже и