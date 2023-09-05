Поступила информация о госпитализации известной телеведущей, которую многие запомнили благодаря программе Время.

Поступила информация о госпитализации известной телеведущей, которую многие запомнили благодаря программе "Время".В реанимацию одной из московских больниц доставили советскую телеведущую, народную артистку РСФСР Азу Лихитченко. Ее состояние оценивается как тяжелое. Поступала информация об инфаркте миокарда у знаменитого диктора, но позже "" сообщили, что диагноз не подтвердился.Как отмечает "", к телеведущей дважды приезжали сотрудники скорой помощи за последние несколько дней. В первый раз их вызвали 3 сентября, когда у Лихитченко был приступ удушья. Тогда женщина отказалась от госпитализации. Ее отвезли в реанимацию на следующий день после повторной электрокардиографии, пишет интернет-издание "".Инфаркта удалось избежать благодаря экстренным действиям врачей, сообщает "". Но из-за нарушения кровоснабженияпоявились изменения в головном мозге женщины.Дочь Лихитченко крайне возмущена тем, что информация о госпитализации просочилась в интернет. Екатерина в беседе с "" посетовала на незащищенность частной жизни. Она надеется, что вскоре ее мать переведут в палату, где возможно использование телефона. Правда, дочери народной артистки пришлось заменить сим-карту в ее телефоне, чтобы никто, кроме родных, не смог позвонить.