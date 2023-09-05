Столице 33 региона исполнилось 1033 года Столице 33 региона-1033 года. Владимир отметил День...

Столице 33 региона исполнилось 1033 годаСтолице 33 региона-1033 года. Владимир отметил День города. О самых важных его моментах-Фёдор Лалакин."Те, кто стал легендой". Постановка на главной сцене праздника- Соборной площади- посвящение великим землякам, которые оставили свой след в истории. Во все времена Владимир развивался благодаря труду и ратному подвигу его жителей, отметил губернатор Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области- Я желаю в этот день всем и жителям города, и жителям нашего замечательного региона, и гостям мирного неба над головой, процветания и благополучия в семьях и обязательно быть достойными памяти и героического прошлого наших предков.За вклад в процветание города владимирцев поблагодарил глава областной столицы Дмитрий Наумов. По словам мэра, вместе предстоит сделать ещё больше.Дмитрий Наумов, глава г.Владимира:- Город активно развивается, у нас идет строительство новых микрорайонов, активно осваиваются все территории для того, чтобы создать более удобное и комфортное проживание наших жителей.Любимый город поздравили и его уроженцы, которые сейчас защищают рубежи страны. Эта "видеооткрытка"- из зоны СВО. От сотрудников спецподразделения Росгвардии.- Поздравляем вас всех с днем рождения города Владимира. Ну а мы вас будет защищать. С нами Бог! За нами победа! Ура!Владимир гордится своими героями. В Кутузовском сквере открывают памятник генерал-лейтенанту Роману Кутузову. В областной столице имя Героя носят сквер, улица и школа, в которой он учился.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Роман Владимирович был надежным товарищем, был настоящим командиром, настоящим офицером, который не прятал сердце за спины ребят.Генерал-лейтенант Роман Кутузов выполнял свой ратный долг в зоне специальной военной операции. Командуя первым армейским корпусом ДНР, он получил смертельное ранение в посёлке Николаевка. Имя Романа Кутузова навсегда вписано в историю родного Владимира.Символ единства и дружбы народов- традиционный фестиваль "Многоликий Владимир". Его принял сквер Липки. Фестиваль - отражение яркой этнической палитры города, в котором в мире и взаимопонимании живут представители десятков национальностей.А парк Пушкина в этот день стал одним из главных мест притяжения самых юных жителей. Ведь в нем можно было поиграть в самые разные и главное познавательные игры. У компании "Т Плюс" уже большой опыт в проведении таких детских праздниковВероника:- Круто, хорошо прям, классно..- А что понравилось больше всего?- Прыгать, когда морковка, если она внизу, значит надо подпрыгнуть!Елена Котелевец, руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в г.Владимир:- Компания Т плюс ежегодно выступает партнерам различных городских праздников, день города для нас не исключения. В свою очередь мы в такой игровой форме обучаем детей, как безопасно себя вести на улице, как безопасно себя вести дома, пользуясь электро приборами, ну и как беречь нашу природу.А гармонист Владимир Новосёлов радовал новой праздничной песней. Посвященной городу, хранимому "мудростью предков и силою юных" .- Лучше города я никогда не найдуНа всей нашей огромной планете.Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести-Владимир"