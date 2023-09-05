Писатель и политик Захар Прилепин высказался о возможном возвращении народной артистки России Аллы Пугачевой на родину.

Писатель и политик Захар Прилепин высказался о возможном возвращении народной артистки России Аллы Пугачевой на родину.Алла Пугачева после переезда в Израиль дважды прилетала в Россию. В первый раз – чтобы решить вопрос с документами, а во второй – чтобы проводить в последний путь друга и модельера Валентина Юдашкина. Источники, приближенные к народной артистке, говорят, что она рассчитывает на возвращение на родину, но многие настроены категорично. Мол, нечего здесь делать певице, которая бросила родную страну в трудное время и убежала за границу.Захар Прилепин относится к Алле Борисовне снисходительно. Писатель пощадил артистку, которая, по его словам, сейчас все равно не имеет никакого значения для нового поколения россиян. "Она старенькая уже. Пускай вернется, живет в своем доме", – цитирует публициста "".По мнению Прилепина, мнение, которое о себе складывают уехавшие из России артисты, не имеет значения, потому что, как правило, не находит отражения в обществе, не соответствует действительности. Поехали за границу и поняли, что они вовсе не те, кем себя считают, отметил писатель.Ранее Алла Пугачева тайно продала подмосковный замок. Об этом стало известно журналистам. Подробнее об этом "Дни.ру".