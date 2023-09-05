Ушел в отставку главный тренер ФК Торпедо-Владимир Александр Горбачёв. Владимирское «Торпедо» и...

Ушел в отставку главный тренер ФК "Торпедо-Владимир" Александр Горбачёв.Владимирское «Торпедо» и главный тренер команды Александр Николаевич Горбачёв договорились о прекращении трудовых отношений по согласию сторон с сегодняшнего дня, сообщила пресс-служба ФК "Торпедо-Владимир"."Наш клуб благодарит Александра Николаевича за работу в торпедовском коллективе и желает ему процветания и удачной тренерской деятельности", также было сказано отметили в распространенном " Торпедо" релизе.Напомним, что игры "Кубка России" складываются крайне неудачно для наших ребят. Так, ФК "Торпедо" проиграл на своем поле. А в матч против "Звезды" завершился при счете 1:4.- В команде нет лидера, который мог бы сплотить вокруг себя ребят, - заявил Горбачев после игры. - Любой тренер должен быть готов к увольнению. И я приму это без всяких вопросов.Фото: пресс-служба ФК "Торпедо-Владимир".