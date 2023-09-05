В Александрове с места пожара сотрудники МЧС спасли двух человек Вечером 4 сентября 2023 года в...

В Александрове с места пожара сотрудники МЧС спасли двух человекВечером 4 сентября 2023 года в Александрове на улице Фабрика Калинина произошел пожар в многоквартирном жилом доме, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.По прибытии спасателей наблюдалось задымление в квартире. Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали огонь. Сгорело имущество в квартире.Погибших и пострадавших нет. Сотрудниками МЧС с места пожара было спасено 2 человека, эвакуировано 15 человек, из них 8 детей.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 15 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: МЧС по Владимирской области