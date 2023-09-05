В прошедшие выходные в городе Карабаново Александровского района и 5 сентября в деревне Паустово Вязниковского района появились новые спортплощадки. На них можно будет заниматься в любой

В прошедшие выходные в городе Карабаново Александровского района и 5 сентября в деревне Паустово Вязниковского района появились новые спортплощадки. На них можно будет заниматься в любой сезон года, сообщили в Министерство физической культуры и спорта региона. Общая площадь каждой площадки – 1007 квадратных метров. Этого хватит на 120 спортсменов в день. Из пресс-релиза Министерства физической