В августе банки предоставили населению около 800 млрд рублей на покупку недвижимости, что более чем на 20% превышает итоги июля.

В августе банки предоставили населению около 800 млрд рублей на покупку недвижимости, что более чем на 20% превышает итоги июля. Кроме того, этот результат «обогнал» пиковые продажи декабря прошлого года и оказался максимальным за всю историю наблюдений. В целом по итогам восьми месяцев выдачи на рынке ипотеки составили более 5,1 трлн рублей и превысили итог всего 2022 года.«Помимо объективного желания россиян улучшать свои жилищные условия, в августе вклад в динамику рынка ипотеки внес ажиотажный спрос на фоне грядущего повышения ставок по базовым программам. Клиенты поспешили зафиксировать «старые» условия, которые позволят им получить приемлемый ежемесячный платеж. Общий объем выдач достиг 800 млрд рублей и стал максимальным за отдельно взятый месяц. Помимо изменения процентной политики регулятора, высокий интерес к нашим жилищным кредитам обеспечили значительные усилия команды банка по улучшению продуктовой линейки. Доля банка на рынке поступательно растет, и сегодня это каждая пятая ипотека в стране», - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерские каналах ВТБ Евгений Дячкин.Он добавил, что на фоне роста рынка ипотечные заемщики демонстрируют высокую ответственность при обслуживании ипотечных договоров. Общий уровень просроченной задолженности в ипотечном сегменте по-прежнему составляет менее 1%.Основная доля выдач банка пришлась на стандартные программы банка, по которым клиенты приобретают в основном вторичное жилье. В августе их доля в общем объеме продаж составила 52%. Средний размер одного кредита достиг 5 млн рублей, более чем на 6% сократившись с начала года. Регионами-лидерами по объему выдач стали Москва и область (более 51,4 млрд рублей), Санкт-Петербург (15 млрд), Республика Татарстан (8,7 млрд). В топ-5 также вошли Краснодарский край (8,2 млрд) и Новосибирская область (5,3 млрд).