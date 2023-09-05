Этот международный праздник людей, связавших свою жизнь с добрыми делами, отмечается 5 сентября.

Этот международный праздник людей, связавших свою жизнь с добрыми делами, отмечается 5 сентября. У музея-заповедника «Александровская слобода» сложились добрые отношения с солидным кругом меценатов, жертвующих не только свое время и деньги, но и настоящие раритеты. Благодаря этим людям музей может реализовать свои самые смелые замыслы.Одним из первых жертвователей в музейные коллекции стал Арсен Аркадьевич Мелитонян - крупнейший в России филокартист. Вместе с супругой Кэри Рэди он более 10 лет собирал почтовые открытки, запечатлевшие образы и сюжеты эпохи Ивана Грозного. Им удалось создать достаточно обширную коллекцию для такой узкой темы - 66 предметов, которые были переданы в музей во время торжественной церемонии дарения.Вот уже 10 лет с музеем сотрудничает частный московский коллекционер Сергей Александрович Афонин. За это время он безвозмездно передал в собрание Музея Ивана Грозного более 80 редчайших предметов русской старины XI-XVIII вв. Среди них: старинные печати и чернильницы, древнерусские обереги, сундуки, посуда, шкатулки, хрустальные печати и др. Кроме того, Сергей Афонин охотно предоставляет уникальные средневековые предметы декоративно-прикладного искусства для выставочных проектов музея: изделия из горного хрусталя, оникса, мрамора, русская декоративная эмаль и т.п. Благодаря его усилиям и покровительству в музейной экспозиции появился необычный нюрнбергский кубок «Голубь» 1570-х гг., один из первых образцов русской мебели – шкаф-горка Петровского времени, шкатунья, обтянутая кожей нерпы, и мн.др.Знаковым событием музейной жизни стала акция «День дарителя», которая прошла в музеи в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Русское средневековье и современный музей». Впервые состоялось официальное чествование меценатов и коллекционеров, благодаря которым музейное собрание пополняется средневековыми раритетами. В этот раз хрустальными «царскими» кубками и сертификатами за благородное стремление к приумножению коллекций реликвиями эпохи Ивана Грозного награждали давних друзей и партнеров. Кроме Сергея Афонина были отмечены Дмитрий Владимирович Журавлев и Александр Георгиевич Стадник, основатели и владельцы антикварного салона «Русская усадьба». Работа с антикварами позволила музею приобрести более 80 редких образцов вооружения и снаряжения русских воинов XVI-XVII вв., драгоценную посуду, предметы мебели и интерьера XVI-XVIII вв. Среди даров коллекционеров - оружейный сундук, чан для варки пива, медальон «Стефан Баторий» (современник Ивана IV Грозного) и др.Случаются в музейной жизни и единичные акты пожертвований, но по своей значимости они не менее важны. Так, 17 сентября 2020 года в фондовое собрание был передан бюст «Царь Федор Иоаннович» (реконструкция известного антрополога М.М. Герасимова). Дарителем стала Маргарита Михайловна Герасимова, дочь автора работы, антрополог, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН.Много лет музей сотрудничает с художником Юрием Альбертовичем Иватько. В собрании музея хранятся его скульптурные работы. Но наиболее «любим» музейщиками макет, выполненный Юрием Альбертовичем в рамках конкурса на установку памятника Ивану Грозному на набережной реки Серой в городе Александрове (2019 г.). Сегодня этот эскиз – достойное украшение главной исторической экспозиции музея.Неоценима и безвозмездная помощь ученых. Более 20 лет дружбы связывают «Слободу» с Борисом Николаевичем Морозовым, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института славяноведения РАН. Специалист по отечественной истории XVI–XVII вв. не раз помогал сотрудникам музея-заповедника «Александровская слобода» при определении подлинности рукописных и старопечатных книг. Он же известил музейщиков, что на аукционе «Литфонд» выставлен неизвестный 25-й экземпляр «Псалтири Слободской». В кратчайшие сроки помог оформить документы, чтобы этот шедевр книжного дела оказался там, где его 440 лет назад напечатали по указу Ивана Грозного. Из Франции для музея исследователь привез потрясающие гравюры – те самые, которыми несколько столетий назад был проиллюстрирован царский Травник из библиотеки Ивана Грозного.Среди музейных благотворителей люди разных профессий, рангов и статусов. Музей гордится своей дружбой с архимандритом Макарием – ведущим специалистом по средневековью. Он дарит музею исторические книги, тираж которых относительно невелик. И мы гордимся, что в нашей библиотеке хранятся такие редкости.Есть у нас и другие «любимые» благотворители. Среди них – Людмила Михайловна Шерстеникова – дочь известного краеведа М.Н. Куницына. Благодаря ее щедрым подаркам музей реализовал не один дорогостоящий издательский проект. Самый яркий из них – юбилейная книга «СТО доСТОйных иСТОрий».Книги, артефакты, переданные в собрание «Слободы» коллекционерами, работы художников, помощь ученых – все это имеет особое значение для реконструкции и презентации средневековой истории царского кремля. И пусть «творение блага» всегда возвращаются к дарителям сторицей!