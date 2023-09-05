Утром 5 сентября в деревне Тургенево Меленковского района случилось ДТП, в котором пострадал человек.

Утром 5 сентября в деревне Тургенево Меленковского района случилось ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Информация об аварии поступила спасателям в 7.15. Двигающийся по улице Муромской легковой автомобиль угодил в кювет и опрокинулся. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники МЧС, скорой помощи и полиции. В мероприятиях по ликвидации последствий ДТП участвовали 11 человек на 3 машинах.В спасательном ведомстве отмечают, что специалистам пришлось деблокировать потерпевшего. В настоящий момент выясняются все обстоятельства аварии.