На месте работают оперативные службы.

На месте работают оперативные службы.В ночь на вторник силы противовоздушной обороны сбили беспилотные летательные аппараты в Калужской области и Истринском районе Московской области. Дроны пытались осуществить атаку на Москву, написал мэр столицы Сергей Собянин.Пострадавших нет. По предварительной информации, в Истринском районе в результате падения обломков БПЛА поврежден бытовой объект."Оперативные службы работают над устранением последствий", – добавил градоначальник.Собянин ранее об уничтожении беспилотника в районе подмосковных Люберец.