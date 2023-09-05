На месте работают оперативные службы.
На месте работают оперативные службы.
В ночь на вторник силы противовоздушной обороны сбили беспилотные летательные аппараты в Калужской области и Истринском районе Московской области. Дроны пытались осуществить атаку на Москву, написал мэр столицы Сергей Собянин.
Пострадавших нет. По предварительной информации, в Истринском районе в результате падения обломков БПЛА поврежден бытовой объект.
"Оперативные службы работают над устранением последствий", – добавил градоначальник.
Собянин ранее об уничтожении беспилотника в районе подмосковных Люберец.