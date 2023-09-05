Новым прокурором Киржачского района стал младший советник юстиции Виталий Коленков.

Новым прокурором Киржачского района стал младший советник юстиции Виталий Коленков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Виталий Коленков в 2010 году окончил Владимирский юридический институт ФСИН России. Прошёл срочную службу в Вооружённых Силах Российской Федерации. Работал в региональном СУ СКР, а в органы прокуратуры пришёл в 2018 году.До нового назначения Виталий Коленков занимал должность заместителя Муромского городского прокурора.