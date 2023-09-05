Об этом сообщает полиция и региональный Следком. Напомним, инцидент произошёл вечером 3 сентября в Ковровском районе. Водитель газели не остановился по требованию госавтоинспекторов и

Об этом сообщает полиция и региональный Следком. Напомним, инцидент произошёл вечером 3 сентября в Ковровском районе. Водитель газели не остановился по требованию госавтоинспекторов и попытался скрыться. Полицейские начали преследование и передали информацию наряду ППС. Путь газелисту попытались перекрыть, однако он не остановился и наехал на сотрудника патрульно-постовой службы. В результате ДТП полицейский с травмой ноги