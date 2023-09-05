Все данные надежно защищены.

Все данные надежно защищены.Московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) готова к выборам мэра, заявил в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.Он заверил, что все данные в системе ДЭГ надежно защищены. Разработчики подготовились к различным угрозам, провели испытания и тестирования."Напомню, что в прошлом году сбоев в этой части у нас не было", – подчеркнул Костырко.Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Жители столицы могут проголосовать традиционным способом на участках, онлайн, с помощью электронных терминалов и на дому.Терминалы электронного голосования стали главным нововведением этого года. Их установят на всех избирательных участках. Устройства будут выдавать электронные бюллетени. Голоса избирателей сразу же записываются в системе блокчейн.Ход дистанционного голосования и голосования через терминалы будет отображаться в обзервере — специальной странице в интернете. Наблюдать за избирательным процессом смогут все желающие.Для участников дистанционного голосования вновь пройдет акция "". Победителями стали уже сотни тысяч москвичей.