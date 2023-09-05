Больница рассчитана на 350 посетителей за смену. Новый корпус объединит профилактические отделение, а также неотложной помощи, диагностическую службу, рентген, УЗИ, лабораторные

Больница рассчитана на 350 посетителей за смену. Новый корпус объединит профилактические отделение, а также неотложной помощи, диагностическую службу, рентген, УЗИ, лабораторные исследования, биохимию. Поликлиника находится на улице Островского. Как сообщает правительство Владимирской области, работы завершат в октябре. Но откроется учреждение не сразу, так как ему еще нужно получить лицензию. Как рассказали наши коллеги из интернет-портала