Внешне автомобиль будет очень похож на китайский Sehol A5 Plus, отличаясь только логотипами.

Это автомобиль среднего класса. Седан с кузовом лифтбек – это значит, что задняя дверь у него поднимается вместе со стеклом. Туда будет удобно грузить крупногабаритные вещи. Объем багажника – 540 литров.Автомобиль очень вместителен, поэтому производители надеются, что он будет востребован и у частных клиентов (семьи с детьми) и у компаний – в качестве служебного автомобиля, такси и каршеринг. Собственно поэтому в ближайшее время эта модель, как и Москвич-3 появится среди автопарка такси и каршеринга.Цветов будет пять: белый, черный, серый, красный и голубой.